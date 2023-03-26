Объявлена посещаемость матча Россия – Ирак

В воскресенье вечером сборная России проводит первый домашний матч с ноября 2021 года. Команда Валерия Карпина принимает Ирак в товарищеском поединке. По ходу второго тайма диктор на «Газпром Арене» объявил посещаемость матча – на трибунах собрались 23 818 болельщиков.

Стоит сказать, что для сборной России это второй мартовский товарищеский матч. Ранее команда Валерия Карпина сыграла против Ирана на выезде. Игра завершилась вничью с результатом 1:1.

Напомним, что летом сборная России может принять участие в турнире, которые организовывает Ассоциация футбола Центральной Азии.