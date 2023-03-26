Уткин: не хочу никого поздравлять с победой

Известный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о победе сборной России в товарищеском матче против сборной Ирака (2:0).

Эксперт отметил, что не хочет никого поздравлять с победой, ведь победа над сборной Ирака - это нормально, но можно порадоваться тому, что была прервана цепь мрачных ничьих.

«Поздравить имеет смысл Пиняева. Потому что стать самым молодым автором гола за сборную — ну, это круто. Предыдущий рекорд Сычева простоял 21 без малого год», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что победу сборной России принесли Антон Миранчук и Сергей Пиняев.