Антон Миранчук: «Приятно забить, дома давно не играли»

Сборная России провела еще один товарищеский матч, на сей раз команда обыграла команду из Ирака, забив два безответных мяча. Первым из них стал гол Антона Миранчука, который после игры поделился своим мнением о событиях прошедшей игры.

- Конечно же, всегда приятно забивать. Тем более дома давно не играли. Очень приятно забить при наших болельщиках. Очень рад, что победили, наконец, - написал футболист в своем телеграм-канале.

Напомним, что на клубном уровне Миранчук выступает в составе московского «Локомотива». В сборную России приглашается с 2017 года, провел уже 24 матча за нее.