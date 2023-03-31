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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Кафанов: «Расстроился, что не выпустил Селихова в матче с Ираном»

31 Марта 2023 • 14:22 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что планировал задействовать голкипера «Спартака» Александра Селихова в товарищеских матчах против Ирана и Ирака, которые состоялись в марте.

Ранее сообщалось, что 28-летний вратарь не смог принять участие в игре против Ирака (2:0) из-за болезни.

Кафанов признался, что расстроился из-за того, что не выпустил Селихова на поле в товарищеской встрече с Ираном, которая состоялась 23 марта в Тегеране и завершилась со счётом 1:1.

«Знал бы, что так получится, Саша сыграл бы в Тегеране, а Матвей – в Москве. Мы сразу планировали дать им обоим сыграть по одной встрече», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Селихов провёл за «Спартак» 19 матчей, в которых пропустил 25 голов и в пяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Виталий Кафанов Александр Селихов
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