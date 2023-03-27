В «Спартаке» дали комментарий о состоянии Селихова

Александр Селихов пропустил воскресный матч сборной России против Ирака (победа 2:0) из-за болезни. Комментарий насчёт состояния Селихова дал Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу «Спартака».

«Селихов приболел, находясь в расположении сборной. Сейчас идёт на поправку. В ближайшее время приступит к тренировкам в «Спартаке», - сказал Селихов, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 1 апреля. В этот день команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Ахмата» на своём поле.

«Спартак» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.