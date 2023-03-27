Бородюк поздравил сборную России с победой над сборной Ирака

Бывший нападающий сборной России Александр Бородюк поделился своим мнением о победе национальной российской команды в матче со сборной Ирака (2:0).

Специалист поздравил всех футболистов сборной России с победой и отметил старание, с которым игроки проводили товарищескую встречу. Именно победный результат сейчас является главным итогом вчерашнего воскресенья, считает эксперт.

«Те, кто хотят ещё игру увидеть — пусть PlayStation включают и там смотрят», - приводит слова Бородюка «Чемпионат».

Бывший спортсмен добавил, что важно продолжать со всей серьёзностью подходить к будущим играм сборной и всегда стараться переигрывать соперников по счёту, чтобы вырабатывались «менталитет победителя, уверенность и психология, что приведёт к стабильности в игре».