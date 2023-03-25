Главный тренер сборной Ирака Кадас: «Сборная России превосходит нашу команду»

Главный тренер сборной Ирака Хесус Кадас на пресс-конференции перед матчем с россиянами дал комментарий журналистам. Его слова передает специальный корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Для нас завтра будет очень важный матч, потому что играем с очень сильным и известным соперником как на европейском, так и на мировом уровне. Для нас завтрашний матч после игр на Кубок Персидского залива будет иметь очень большое значение. Конечно же, мы готовимся и ждем с нетерпением завтрашней игры.

- Идет разговор в последнее время, что сборная России может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола. Как вы это прокомментируете? Это будет усиление, футбол станет лучше в Азии, если Россия перейдет?

- Конечно же, эти вопросы находятся в компетенции российской федерации футбола, но безусловно сборная России - это достойный и очень сильный соперник. Вступление российской футбольной сборной в азиатскую ассоциацию футбола поднимет уровень игры в этой зоне.

Мне бы не хотелось персонализировать и делать акцент на какого-то отдельного игрока, потому что футбол - это командная игра, групповой спорт, и мы воспринимаем соперника в комплексе как целую команду. Безусловно, это очень сильный соперник, который уже показал очень хороший футбол, провел очень сильные игры и превосходит нашу команду. Мы постараемся показать себя достойно. После матча я постараюсь что-то конкретное сказать про команду и игроков.