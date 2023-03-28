Дюков: «Я хочу, чтобы сборная России имела возможность участвовать в официальных турнирах»

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, ранее заявившего, что не держится за свой пост.

Дюков согласился с тем, что мотивация команды в официальных матчах выше, чем в товарищеских. Поэтому президент заинтересован в том, чтобы сборная России участвовала в международных турнирах.

«Я хочу, чтобы сборная России проводила официальные матчи, чтобы имела возможность участвовать в официальных турнирах, в том числе в чемпионате мира», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров. В своих последних товарищеских встречах сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), а также обыграла Ирак (2:0).