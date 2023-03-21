​Известно время начала матча Россия – Ирак

В воскресенье, 26 марта, в Санкт-Петербурге пройдёт товарищеский матч между сборными России и Ирака. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:00 по московскому времени, о чём стало известно «Спорт-Экспрессу».

Отмечается, что транслировать матч в прямом эфире будет федеральный спортивный канал.

Матч против Ирака станет для сборной России первым домашним матчем за долгое время. В прошлый раз команда Валерия Карпина играла на своём поле ещё в ноябре 2021 года против сборной Кипра.

Добавим, что ближайший матч сборная России проведёт 23 марта – против Ирана на выезде.