«Уже полтора года никого не можем обыграть»: Мостовой поддержал Матыцина, упрекнувшего Карпина

Министр спорта России Олег Матыцин упрекнул Валерия Карпина, заявившего перед матчем со сборной Ирака, что он не держится на своё место у руля сборной России. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой.

По словам Мостового, он полностью согласен с Матыциным.

«Есть вещи, которые главный тренер не может себе позволять, нужно знать грань. Сейчас вокруг сборной много критики, он и не выдерживает. Вокруг него было много пафоса: «Валера, верим», а что теперь? Мы уже полтора года никого не можем обыграть», - сказал Мостовой, чьи слова приводит «РБ Спорт».

В воскресенье сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Ирака. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Министр спорта России приструнил Карпина