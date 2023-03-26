Карпин провёл 12 матчей со сборной России – результаты

В воскресенье сборная России обыграла Ирак со счётом 2:0 в товарищеском матче на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Голы забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.
Для Валерия Карпина эта игра стала 12-й у руля сборной России. Результаты следующие: 7 побед, 4 ничьи и 1 поражение. Ниже приводим список матчей российской национальной команды при Крапине.
Россия – Хорватия 0:0;
Кипр – Россия 0:2;
Россия – Мальта 2:0;
Россия – Словакия 1:0;
Словения – Россия 1:2;
Россия – Кипр 6:0;
Хорватия – Россия 1:0;
Кыргызстан – Россия 1:2;
Таджикистан – Россия 0:0;
Узбекистан – Россия 0:0;
Иран – Россия 1:1;
Россия – Ирак 2:0.
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