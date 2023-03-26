Карпин рассказал, как работает над психологией игроков сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин перед товарищеским матчем против Ирака ответил на вопрос о том, как он работает над психологией футболистов национальной команды.

«Если бы имел рецепт, применил. Реакция у людей разная. Групповая терапия существует, но реагируют все по‑разному. Я пытаюсь работать через игру. Боязнь ошибиться - самое страшное. Я ожидаю победы, шапкозакидательского настроения быть не должно», - сказал Карпин, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Сборные России и Ирака начнут товарищеский матч в Санкт-Петербурге в 18:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Отметим, что сборная России проведёт домашний матч впервые с ноября 2021 года.

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