Канчельскис раскритиковал министра спорта России после слов о Карпине

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис занял сторону Валерия Карпина после слов министра спорта России Олега Матыцина. Последний выразил недовольство словами тренера о том, что он не держится за место в сборной России.

«Матыцин играл в футбол? Он знает, что это такое? Тогда не надо делать особо громких заявлений. Удивляюсь таким людям. Причем все начинают рассказывать про футбол. Почему не критикуют шахматы?» - сказал Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

По словам Канчельскиса, сборная России сейчас не проводит официальных матчей, поэтому тренеру важно учить молодых футболистов, а не беспокоиться о результатах.

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