​Кечинов: «Здорово, что сборная России проведёт матч дома»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился своими мыслями о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Ирака. Команды должны сыграть 26 марта в Санкт-Петербурге.

«Здорово, что сборная России проведёт матч дома - не только же нам играть в гостях. Придут болельщики, увидят нашу сборную», - сказал Кечинов, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

«У людей будет праздник, потому что они наконец-таки увидят свою сборную», - добавил экс-игрок «Спартака».

Кечинов отметил, что не считает сборную Ирака слабым противником. По мнению бывшего футболиста, команде Валерия Карпина не будет просто.

Добавим, что в прошлый раз сборная России проводила домашний матч ещё в ноябре 2021 года.