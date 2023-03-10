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​Кечинов: «Здорово, что сборная России проведёт матч дома»

10 Марта 2023 • 14:29 Комментировать
РОССИЯ
...
Ирак
27.03 13:00

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился своими мыслями о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Ирака. Команды должны сыграть 26 марта в Санкт-Петербурге.

«Здорово, что сборная России проведёт матч дома - не только же нам играть в гостях. Придут болельщики, увидят нашу сборную», - сказал Кечинов, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

«У людей будет праздник, потому что они наконец-таки увидят свою сборную», - добавил экс-игрок «Спартака».

Кечинов отметил, что не считает сборную Ирака слабым противником. По мнению бывшего футболиста, команде Валерия Карпина не будет просто.

Добавим, что в прошлый раз сборная России проводила домашний матч ещё в ноябре 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Кечинов
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РОССИЯ ИРАК
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