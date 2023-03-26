Канчельскис — о матче Россия - Ирак: «Результат вообще не важен»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался в преддверии товарищеского матча между сборной России и сборной Ирака.

«Ничего не нужно ждать от предстоящей игры. Единственное, что нужно ожидать людям — допуск к европейским турнирам, а не вот эти матчи. Результат вообще не важен. Пускай просматривают больше кандидатов — это самое главное», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Сегодня, 26 марта, состоится контрольная игра сборной России против Ирака, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени. За всеми событиями матча можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.