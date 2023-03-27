Червиченко: «Начало игры было, конечно, не очень...»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко с интересом следил за первым после долгого перерыва домашним матчем российской сборной, в котором та принимала дома команду Ирака и выиграла, забив два безответных мяча во второй половине встречи. Червиченко считает, что ключевым моментом игры стал первый гол, забитый в начале второй половины игры.

- Начало игры было прямо не очень. Мне кажется, просто ребята выходили на этот матч на мандраже, затравленные прессой. Столько обвинений в их адрес посыпалось! Когда же первый мяч забили, подумал, что сейчас раскрепостятся, и будет нормальная игра. Так и получилось, - цитирует слова Червиченко Rusfootball.info.

Ранее наша команда сыграла «товарняк» со сборной Ирана, но не смогла обыграть ее - 1:1.