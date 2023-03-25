Карпин признался, что не помнит, как нынешний тренер Ирака играл в Испании

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова рулевого иракской национальной команды Хесуса Касаса. 49-летний Касас ранее заявил, что Карпин был лучшим в Ла Лиге.

«Тренер Ирака сказал, что я лучший, кого он видел в чемпионате Испании? Здорово. Помню ли я его игроком? Не-а», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, Карпин в качестве футболиста выступал в Испании за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». В Ла Лиге российский полузащитник играл с 1994 по 2005 год.

Товарищеская встреча между сборными России и Ирака состоится завтра, 26 марта. Начало матча запланировано на 18:00 по мск.