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Бушманов рассказал о роли победы сборной России над командой Ирака

27 Марта 2023 • 21:49 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Евгений Бушманов рассказал, какую пользу принесёт российской сборной победа над командой Ирака. Напомним, 26 марта в Санкт-Петербурге подопечные Валерия Карпина с уверенным счётом обыграли эту ближневосточную команду – 2:0.

«Эта победа немного понизит напряжение вокруг сборной. Но что касается качества игры российских футболистов, то, думаю, оно пока не очень устраивает главного тренера и болельщиков, да и самих футболистов», - рассказал Бушманов порталу Rusfootball, добавив, что такая игра явно не соответствует тому, что желает видеть тренерский штаб.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Евгений Бушманов
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