Кирьяков: «Задатки у Пиняева есть»

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков поделился своим мнением об игре форварда национальной сборной России Сергея Пиняева.

«Задатки у парня есть. Стартовая скорость на три-четыре метра, финты. Но в завершающей стадии Сергею часто не хватает хладнокровия. Так что есть, куда расти», - приводит слова Кирьякова «Плеймейкер».

Специалист заявил, что 18-летнему спортсмену необходимо гораздо более ответственно относиться к создаваемым им самим моментам для взятия ворот.

Эксперт признался, что испытывает положительные эмоции по поводу появления в российской сборной игрока, который способен смело брать игру на себя, а также добавил, что Пиняев может стать лидером команды, однако это зависит только от него самого.