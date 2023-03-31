Газизов — о сборной России: «Сейчас критика важнее положительных моментов»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал игру российской национальной команды в мартовских поединках.

«Сейчас общая ситуация такова, что критика важнее положительных моментов. Плюсы я вижу в том, что ребята пытаются играть в футбол. Что-то не получается, но Валерий Георгиевич правильно действует», — цитирует бывшего функционера «Спартака» издание «Газета.Ру». Газизов отметил, что нужно поддерживать национальную команду, также выразив надежду на то, что в будущих матчах сборная России будет показывать более яркий футбол.

Напомним, что с февраля прошлого года подопечные Валерия Карпина провели пять товарищеских матчей, выиграв дважды при трёх ничейных результатах.