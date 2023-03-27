Рахимов – о матче с Ираком: «Восторженных эмоций не будет»

Бывший главный тренер «Амкара», московского «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов скептически воспринял победу сборной России над командой Ирака 26 марта. Напомним, благодаря голам Сергея Пиняева и Антона Миранчука россияне с уверенным счётом на табло обыграли эту ближневосточную команду на арене «Газпром Арены».

«Восторженных эмоций, наверное, не будет. Мы не показали тот уровень, на котором можем конкурировать с командами Европы. Наш футбол был, мягко говоря, не выдающимся», - заявил Рахимов «Матч ТВ», добавив, что из позитивного в игре россиян можно выделить только вторую половину встречи.

Тремя днями назад подопечные Валерия Карпина съездили в Тегеран, где миром разошлись с участником катарского мундиаля – сборной Ирана (1:1).