Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Ирака.

«Естественно, наша сборная фаворит. Конечно, мы победим. Думаю, 2:0 или 3:0 - это минимум. Задачу выиграть ставили и в матче с Ираном, но не смогли. Там играли очень плохо. Но это не вина Карпина. Из футболистов не выжмешь больше, они делают, что могут. У нас сейчас в России футбола нет. И ничего с этим не сделаешь.

Талантов сейчас нет. Поэтому Карпин тут не виноват. У лучших клубов РПЛ ведущие игроки все легионеры. Думали, что легионеры повысят уровень в целом. Думали, что наши будут смотреть на них и учиться. А они ни черта не растут. Удивительно просто. И академии ведь работают. Но ничего не помогает. Пока не видится у нас звёзд европейского уровня», - сказал Пономарёв.