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Кечинов: «Игра сборной России пока оставляет желать лучшего»

27 Марта 2023 • 22:36 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
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Бывший российский футболист Валерий Кечинов подвёл итоги двух контрольных игр сборной России, в рамках которых национальная команда встретилась с двумя не самыми слабыми соперниками – командой Ирана и командой Ирака.

«Игра сборной России пока оставляет желать лучшего, конечно. Чудес не бывает, наша команда сейчас проходит фазу её становления», - рассказал Кечинов порталу Rusfootball, добавив, что, наверное, сложно прямо сейчас ждать от сборной слаженности и взаимопонимания.

Напомним, что в последний раз до мартовского сбора на футбольном поле сборная России появлялась 20 ноября прошлого года. В день открытия мундиаля в Катаре россияне гостили в Средней Азии у сборной Узбекистана, сыграв в невесёлую нулевую ничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Кечинов
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