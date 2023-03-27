Кечинов: «Игра сборной России пока оставляет желать лучшего»

Бывший российский футболист Валерий Кечинов подвёл итоги двух контрольных игр сборной России, в рамках которых национальная команда встретилась с двумя не самыми слабыми соперниками – командой Ирана и командой Ирака.

«Игра сборной России пока оставляет желать лучшего, конечно. Чудес не бывает, наша команда сейчас проходит фазу её становления», - рассказал Кечинов порталу Rusfootball, добавив, что, наверное, сложно прямо сейчас ждать от сборной слаженности и взаимопонимания.

Напомним, что в последний раз до мартовского сбора на футбольном поле сборная России появлялась 20 ноября прошлого года. В день открытия мундиаля в Катаре россияне гостили в Средней Азии у сборной Узбекистана, сыграв в невесёлую нулевую ничью.