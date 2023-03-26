Масалитин: «Вообще нет чувства, что мы обыграем сборную Ирака»

Бывший российский футболист Валерий Масалитин, известный своими выступлениями за столичный ЦСКА, не считает, что сборной России будет легко с командой Ирака. Матч между россиянами и иракцами пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге.

«Честно, нет вообще ощущения, что мы выиграем. Сейчас непонятно, на что наша сборная вообще претендует, да и сравнивать нам не с чем особо. Сейчас смотрим только наш чемпионат», - рассказал Масалитин «Матч ТВ», добавив, что сильно разочаровался от матча россиян с командой Ирана. Та встреча, состоявшаяся с Тегеране 23 марта, напомним, завершилась миром – 1:1.

Не пропустите сегодняшний матч сборной России благодаря текстовой трансляции события от портала Liveresult.ru.