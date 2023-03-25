Экс-игрок «Торпедо» Александр Степанов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре сборной России, изменениях на тренерском мостике «Торпедо» и товарищеском матче с ЦСКА, в котором сыграл легенда «армейского» клуба Даниэль Карвальо.

- Завтра сборная России сыграет с Ираком. Как расцениваете шансы на победу?

- Должны выиграть. Уверен в этом.

- А как вам прошедшая игра нашей национальной команды с Ираном?

- Я знаю в сборной России несколько футболистов: братьев Миранчуков, Чалова, которого, правда, не вызвали в этот раз. Мне кажется, на ребят давит запрет на выступления в больших турнирах. Не очень интересно играть с соперниками такого уровня, как Иран, Ирак.

- Иран неплохо выступил на чемпионате мира.

- Иран – да, но Ирак, Таджикистан, Узбекистан и подобные сборные, с которыми недавно играла наша команда, это не тот уровень, который хотелось бы видеть после неплохих выступлений на крупных чемпионатах. Это давит на ребят. Но сейчас такая ситуация, от нее и приходится отталкиваться.

- Но вас же мотивировал сегодняшний товарищеский матч с ЦСКА, в котором вы играли за 2Drots. Почему у сборников нет мотивации, все-таки это главная команда страны?

- Ребята выступают при больших трибунах часто, а для нас это новшество. Хотя мы тоже играли на больших стадионах. Но все равно, когда на тебя смотрит около двадцати тысяч человек, заряжают кричалки – это хорошо мотивирует.

- Следите за своей бывшей командой – «Торпедо»?

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- Стараюсь следить. Уже не так, как раньше. Но я играл за эту команду, и остались только теплые воспоминания. Надеюсь, что у них получится сохранить прописку в РПЛ, и они поднимутся выше в турнирной таблице.

- Вас удивил уход Андрея Талалаева?

- Нет. Талалаев - такой тренер, который часто меняет место работы. Надеюсь, он найдет свою команду, в которой задержится надолго. Считаю его хорошим специалистом.

- «Торпедо» спасется, по вашим ощущениям?

- Это будет сложно сделать.

- Писали, что в шорт-лист «Торпедо» входит пять испанских тренеров. Как относитесь к этому?

- Не удивлен. Много случаев, когда из полулюбительского футбола люди получают неплохие предложения.

- Последний домашний матч «Торпедо» собрал 207 зрителей. Как относитесь к такой посещаемости бывшего клуба?

- Очень удивляет. Но все прекрасно понимают, что всему виной паспорт болельщика. Даже наш товарищеский матч с ЦСКА является подтверждением этому. Надеюсь, что Fan ID отменят, и болельщики снова смогут спокойно ходить на матчи РПЛ. Хотя я нейтрально отношусь к Fan ID. Сам его не оформлял, но если мне понадобится сходить на какой-то матч кровь из носу, то оформлю его. Но я понимаю и недовольство болельщиков. Хотя даже не знаю, на какой матч с какой афишей хотел бы пойти. Раньше болел за ЦСКА, а сейчас нейтрально отношусь к этому клубу. Если меня, условно, Федя Чалов пригласит на какую-то игру и для этого надо будет оформить паспорт болельщика, я его сделаю.

- Сегодня за ЦСКА играл Даниэль Карвальо. Вы с ним знакомы?

- Лично не знаком, но когда был маленький, с отцом ходил на ЦСКА, потому что папа болел за этот клуб. Тогда Даниэль был капитаном команды. Помню, был матч в Лиге чемпионов, когда он забил со штрафного «Арсеналу», и «армейцы» выиграли 1:0. Тогда для меня это стало толчком в желании играть в футбол, развиваться в этом деле. Поэтому для меня было честью сегодня играть с ним на одном поле. Еще был такой момент, когда против меня грубо сыграли, он подошел, дал мне руку. Для меня это как будто был сон. Я смотрю вверх, как в каком-то фильме, и Карвальо говорит: «Давай, вставай!». Это было кайфово. Видно, что он уже не в той форме, в которой был раньше, но ему 40 лет. А он выходит и раздает точные передачи, хорошо подает угловые. Я был приятно удивлен, что он может здорово обращаться с мячом.

Елена Григорьевская