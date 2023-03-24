Гладилин: «С Ираком у нас будет более атакующий футбол»

Бывший наставник петербургского «Динамо» Валерий Гладилин поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния национальных сборных России и Ирака.

«Иран — это одна из ведущих команд Азии, она сильнее Ирака. Думаю, что с Ираком у нас будет более атакующий футбол, более зрелищный в атаке», - цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Что касается оборонительной линии, то тут специалист выразил уверенность в её неизменности относительно матча со сборной Ирана (1:1), так как, по его мнению, вариативность в ней при нынешнем составе команды минимальная.

Также эксперт отдельно подчеркнул важность проведения данной игры в России.

Матч Россия – Ирак состоится 26 марта в 18:00 на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург).