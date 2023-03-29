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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Гладилин: «Будет очень хорошо, если Россия и Китай договорятся о проведении матча»

29 Марта 2023 • 21:28 Комментировать
РОССИЯ
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Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном проведении встречи сборных России и Китая.

«Будет очень хорошо, если Россия и Китай договорятся о проведении матча. Это будет очень сильное событие. Оно сейчас как раз в тему», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату».

Гладилин отметил хороший уровень китайского чемпионата, в котором выступают качественные игроки и специалисты, также выделив и развитие местного футбола. По словам Гладилина, будет интересно посмотреть на уровень обеих команд в предстоящей встрече.

Напомним, что недавно о возможной игре сборных России и Китая высказались президент РФС Александр Дюков и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Китая Валерий Гладилин
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