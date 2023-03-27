Миранчук: «Считаю, что негатива вокруг сборной России не было»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился мнением о победе над Ираком (2:0) в товарищеском матче. Отметим, что на счету 27-летнего футболиста победный гол российской команды в прошедшей встрече.

Миранчук не согласился с тем, что вокруг российской сборной было много негатива, а также рассказал о состоянии своего брата Алексея, который из-за травмы не смог приехать в расположение национальной команды.

«Негатив? Считаю, что его и не было. Мы всегда стараемся побеждать. Бывают такие матчи, что этого не получается. Вот сейчас вышли, собрались, слава Богу, победили.

У Лёши уже всё хорошо. С понедельника он будет тренироваться в общей группе «Торино», — цитирует Миранчука «РБ Спорт».

Напомним, 23 марта сборная России также проводила товарищескую встречу с Ираном (1:1). Ранее все российские команды были отстранены от международных турниров.