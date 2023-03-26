Соболев – в основе: Сборная России объявила состав на матч с Ираком

В воскресенье вечером сборная России проведёт домашний товарищеский матч против Ирака. Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Песьяков, Денисов, Литвинов, Осипенко, Сильянов, Глебов, Фомин, Пруцев, Обляков, Пиняев, Соболев.

Матч между сборными России и Ирака стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Газпром Арены» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что сборная России проведёт домашний матч впервые с ноября 2021 года.