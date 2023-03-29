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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Карпин считает, что Песьяков ошибался из-за сверхмотивации

29 Марта 2023 • 11:08 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину ошибок вратаря национальной команды Сергея Песьякова в товарищеском матче против Ирака (2:0), который состоялся 26 марта.

По словам специалиста, голкипер совершал ошибки не из-за отсутствия мотивации, а, напротив, по причине излишнего волнения.

«Слишком волновался — поэтому что-то не получалось. У человека первый полноценный матч за сборную. Но об этих вещах вообще никто не сказал!» — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что помимо игры с Ираком, в текущем месяце сборная России провела товарищескую встречу с Ираном (1:1). В прошлом году команда Валерия Карпина обыграла Кыргызстан (2:1), а также сыграла вничью с Таджикистаном и Узбекистаном. Эти матчи завершились с одинаковым счётом 0:0. 
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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сергей Песьяков
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