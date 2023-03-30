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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Юран поддержал идею проведения товарищеского матча между сборными России и Китая

30 Марта 2023 • 13:50 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Ирак
окончен

Известный российский тренер Сергей Юран прокомментировал идею проведения товарищеского матча между сборными России и Китая.

Юран считает, что международные игры идут на пользу сборной России, поэтому идея о проведении товарищеской встречи с Китаем имеет место быть.

«Китай — хороший соперник. Главное, что сборная участвует в международных контрольных играх», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Специалист подчеркнул, что футболистам приятно, когда их приглашают не просто на сборы национальной команды, а для того, чтобы они приняли участие в международных матчах.

Напомним, что по ходу текущего месяца сборная России провела два товарищеских матча, в которых сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0). 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Юран Сборная Китая
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