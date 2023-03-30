Юран поддержал идею проведения товарищеского матча между сборными России и Китая

Известный российский тренер Сергей Юран прокомментировал идею проведения товарищеского матча между сборными России и Китая.

Юран считает, что международные игры идут на пользу сборной России, поэтому идея о проведении товарищеской встречи с Китаем имеет место быть.

«Китай — хороший соперник. Главное, что сборная участвует в международных контрольных играх», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Специалист подчеркнул, что футболистам приятно, когда их приглашают не просто на сборы национальной команды, а для того, чтобы они приняли участие в международных матчах.

Напомним, что по ходу текущего месяца сборная России провела два товарищеских матча, в которых сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).