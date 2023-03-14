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​Фанаты сборной Ирака посетят матч с Россией в Санкт-Петербурге

14 Марта 2023 • 18:04 Комментировать
РОССИЯ
...
Ирак
27.03 13:00

В воскресенье, 26 марта, состоится товарищеский матч между сборными России и Ирака. Игру посетят иракские фанаты, о чём рассказал Мохаммед Имад – пресс-секретарь национальной команды Ирака.

«На товарищеском матче против сборной России будет присутствовать около ста болельщиков сборной Ирака. Это студенты-аспиранты, которые учатся по обмену в России», - высказался Имад, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

До игры со сборной Ирака команде Валерия Карпина предстоит провести гостевой товарищеский матч против Ирана. Он состоится в четверг, 23 марта.

Отметим, что сборная России из-за санкций УЕФА сейчас проводит только товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирака
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РОССИЯ ИРАК
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