​Россия и Ирак сыграли вничью 6:6 в матче фанатов

В преддверии товарищеского матча национальных сборных России и Ирака на поле пересеклись российские и иракские фанаты. Игра прошла в Санкт-Петербурге в манеже центра футбольной подготовки «Восхождние». Команды провели два тайма по 25 минут в составах восемь на восемь, о чём рассказывает ТАСС.

Фанаты России и Ирака сильнейшего не выявили – матч завершился вничью со счётом 6:6.

Национальные сборные России и Ирака начнут товарищеский матч 26 марта в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.