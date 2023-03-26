Литвинов: «Команда поняла, что хочет тренер, и исполнила»

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов на пресс-конференции после матча с командой Ирака (2:0) дал комментарий по игре. Его слова передаёт корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Соперник постоянно ждал эти моменты, делал передачи за спину, тяжело с ними было справиться. Но хорошо, что в первом тайме смогли сыграть на ноль и не пропустили гол. Уже во втором, обсудив всё, поняли, что нужно играть через фланги.

- Сильно Валерий Георгиевич старался в раздевалке преобразить команду?

- Нет, он спокойно объяснил, как лучше сыграть, что надо делать. И команда поняла, что хочет тренер, и исполнила.

- Насколько приятно играть за сборную в домашнем матче при болельщиках впервые за полтора года?

- Наверное, это самые приятные эмоции за сегодня помимо победы, что столько народа пришло нас поддержать. Они гнали нас вперед, поддерживали. Спасибо им за это.

- Итог всей рабочей недели: два матча, сбор?

- Я думаю, можно занести эти игры в актив. С Ираном что-то не получалось больше. Но там уровень футболистов был гораздо сильнее. Но сегодня победили на домашней арене.