Сафонов: «Хочу поиграть за сборную России на международном уровне»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о ближайших играх национальной сборной России – с Ираном 23 марта и с Ираком 26 марта.

«Хочу играть. Не уверен, что так и будет, но я хочу поиграть за сборную России на международном уровне. Мне этого хочется», - цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Кроме того, футболист назвал отличительную особенность предстоящих поединков – полная самоотдача от каждого игрока российской команды.

Сегодня, 11 марта, Матвей Сафонов помог своему коллективу одержать важную победу над московским «Динамо» в Российской премьер-лиге. Матч завершился со счётом 3:1.