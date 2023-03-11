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Сафонов: «Хочу поиграть за сборную России на международном уровне»

11 Марта 2023 • 23:14 Комментировать
Иран
...
РОССИЯ
25.03 14:00

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о ближайших играх национальной сборной России – с Ираном 23 марта и с Ираком 26 марта.

«Хочу играть. Не уверен, что так и будет, но я хочу поиграть за сборную России на международном уровне. Мне этого хочется», - цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Кроме того, футболист назвал отличительную особенность предстоящих поединков – полная самоотдача от каждого игрока российской команды.

Сегодня, 11 марта, Матвей Сафонов помог своему коллективу одержать важную победу над московским «Динамо» в Российской премьер-лиге. Матч завершился со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана Сборная Ирака Матвей Сафонов
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