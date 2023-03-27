Сычёв: «Сборной России обязательно нужны любые соперники»

Экс-форвард российской национальной команды Дмитрий Сычёв высказался о важности товарищеских матчей для команды Валерия Карпина.

«Сборной России обязательно нужны любые соперники. Мы должны проверять свои способности, чтобы молодые игроки принимали все требования и получали игровую практику», — заявил бывший нападающий в интервью «Чемпионату».

По его мнению, это позволит новому поколению футболистов привыкнуть к давлению и атмосфере, которые будут возлагаться в будущем. Также Сычёв отметил, что для нынешней сборной России Ирак является непростым оппонентом.

Напомним, что с февраля прошлого года весь российский футбол отстранён от участия в международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА. В пяти товарищеских матчах за последний год подопечные Валерия Карпина одержали две победы при трёх ничейных результатах.