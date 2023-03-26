Погребняк: «На месте Карпина я бы такими фразами про сборную не разбрасывался»

Министр спорта России Олег Матыцин упрекнул Валерия Карпина за его слова о том, что за тренерское кресло в сборной России он не держится. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Павел Погребняк.

«После слов Валерия Георгиевича присутствует некоторое недовольство со стороны главы спорта. Его реакция оправдана. Я, конечно, не советчик, но на месте Валерия Георгиевича такими фразами про сборную не разбрасывался бы», - высказался Погребняк, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что Валерий Карпин принял сборную России летом 2021 года вскоре после завершения чемпионата Европы. В 11 матчах при Карпине российская команда отпраздновала шесть побед при четырёх ничьих и одном поражении.

Министр спорта России приструнил Карпина