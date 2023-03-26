Министр спорта России приструнил Карпина

Перед товарищеской игрой против сборной Ирака рулевой сборной России Валерий Карпин прямо сказал, что он не держится на своё место. Комментарий на этот счёт дал министр спорта России Олег Матыцин. Он достаточно резко отреагировал на слова Карпина, посчитав, что ими тренер выражает своё безразличие.

«Главный тренер сборной России – не просто лицо команды, это лицо страны. Каждое сказанное слово даёт соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков», - сказал Матыцин, чьи слова приводит телеграм-канал «Первый спорт».

«Выражение безразличия в спорте – дорога в никуда. Поэтому надо чётко определиться: ты с нами – командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», - добавил Матыцин, приструнив Карпина.

Матч Россия – Ирак стартует 26 марта в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Валерия Карпин принял сборную России летом 2021 года. В 11 матчах под руководством этого специалиста российская национальная команда одержала 6 побед при 4 ничьих и 1 поражении.