Александр Жуков: «Я и раньше говорил, что мне нравится Пиняев»

Сборная России переиграла сборную Ирака в товарищеском матче, забив той два безответных мяча. Оба влетели в ворота иракцев во второй половине встречи - сперва отличился Антон Миранчук, а затем свой первый гол за сборную забил Сергей Пиняев. Его выступлениями доволен Александр Жуков, заместитель председателя Государственной Думы.

- Я и в прошлый раз говорил, что мне очень нравится Пиняев. Он — быстрый парень, сообразительный. Смотрелся очень хорошо в этом матче, - цитирует слова Жукова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Пиняев выступает за самарские «Крылья Советов».