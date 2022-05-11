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Президент ФИФА: Подлинной футбольной игрой может быть только та, что называется FIFA

11 Мая 2022 • 10:36 Комментировать

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу прекращения сотрудничества с известной компанией EA Sports, которая долгие годы успешно занималась разработкой симулятора FIFA.

Инфантино заявил, что настоящей и подлинной футбольной игрой может быть только та игра, которая называется FIFA. Глава ФИФА отметил, что новая игра будет лучшей из доступных для геймеров и футбольных болельщиков.

Напомним, что руководители ФИФА недавно закончили сотрудничество с EA Sports. Новые футбольные симуляторы от известной компании будут называться EA Sports FC.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанни Инфантино киберспорт FIFA
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