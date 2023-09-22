Уже через неделю в свет выйдет EA Sports FC 24. Форвард «Локомотива» Артём Дзюба не остался в стороне и репостнул в соцсетях собственную карточку из игры, её опубликовали в фанатском аккаунте игрока.

«По моей информации Артём, как и в FIFA 23, есть в игре, но уже с рейтингом 77 (в прошлой части было 78) и доступен только в режиме карьеры», - пишет автор поста.

Напомним, официальная дата выхода EA Sports FC 24 – 29 сентября 2023 года. Ранее ежегодная игра на протяжении много лет носила название FIFA, но после выхода в свет последней части договор между Electronic Arts и Международной федерацией футбола (FIFA) был расторгнут.

Сегодня, 22 сентября открылся ранний доступ к игре. Его получили обладатели Ultimate-издания и подписчики сервиса EA Play Pro.