Россиянин, потративший на игру FIFA почти 1 млн рублей, требует компенсацию от Sony

Российский геймер, который потратил в игре FIFA почти один миллион рублей, требует солидную компенсацию от компании Sony, которая приостановила свою деятельность в России.

Как сообщает портал ixbt.games, житель Санкт-Петербурга долгое время играл в FIFA и за реальные деньги покупал виртуальную валюту Fifa points. В середине марта компания Sony приостановила свою деятельность на территории России, так что последовало отключение PlayStation Store и геймер в итоге потерпел убытки почти на миллион рублей.

Теперь геймер собирается судиться с Sony. От компании любитель FIFA хочет получить около 11 миллионов рублей.