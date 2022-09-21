В FIFA 23 появится команда из знаменитого сериала

EA Sports опубликовали новый трейлер игры FIFA 23, в которой появится вымышленный тренер Тед Лассо и его футбольный клуб «Ричмонд».
Из видео становится известно, что специалист и игроки будут доступны для игры, но лишь в некоторых режимах популярного симулятора. Напомним, что «Тед Лассо» – это популярный сериал, по сюжету которого тренер по американскому футболу стал во главе английского клуба из классического футбола.
Дата выхода FIFA 23 – 30 сентября. Эта часть симулятора станет финальной перед глобальным ребрендингом из-за отсутствия договоренности по контракту EA Sports с ФИФА.
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