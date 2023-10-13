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Чемпионат мира 2026

​Неймар предложил фанату заменить его на поле

13 Октября 2023 • 13:50 Комментировать (1)
Бразилия
1:1
Венесуэла

После матча отбора на чемпионат мира – 2026 между сборными Бразилии и Венесуэлы (1:1) болельщик бросил в Неймара коробку с попкорном. Звёздный футболист дал комментарий по поводу этого эпизода.

«Грустно, очень грустно. Я приезжаю сюда не в отпуск, не отдыхать, а заниматься тем, что я люблю больше всего – играть в футбол и защищать честь страны.

Бросок фаната? Я даже не видел, что это было. Я почувствовал, что что-то ударило меня, и я очень разнервничался. Осуждаю такое отношение. Так мог поступить только необразованный человек. Если он недоволен, то пускай тренируется и выходит на поле вместо меня», - цитирует Неймара Globo Esporte.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Alex1972
13 Октября 2023 в 14:42
Ну ты и цаца.. Неймар : Да, цаца.. А-ха-ха-ха.. 🍟
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