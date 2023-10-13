​Неймар предложил фанату заменить его на поле

После матча отбора на чемпионат мира – 2026 между сборными Бразилии и Венесуэлы (1:1) болельщик бросил в Неймара коробку с попкорном. Звёздный футболист дал комментарий по поводу этого эпизода.

«Грустно, очень грустно. Я приезжаю сюда не в отпуск, не отдыхать, а заниматься тем, что я люблю больше всего – играть в футбол и защищать честь страны.

Бросок фаната? Я даже не видел, что это было. Я почувствовал, что что-то ударило меня, и я очень разнервничался. Осуждаю такое отношение. Так мог поступить только необразованный человек. Если он недоволен, то пускай тренируется и выходит на поле вместо меня», - цитирует Неймара Globo Esporte.