Несколько звёздных футболистов были добавлены в популярную игру Call of Duty. Речь идёт о Лионеле Месси, Неймаре и Поле Погба. Соответствующий ролик привёл телеграм-канал «Первый спорт».

В настоящий момент Лионель Месси и Неймар находятся на чемпионате мира в расположении сборных Аргентины и Бразилии соответственно. А вот Поль Погба за сборную Франции на мундиале не выступает из-за полученной им травмы.

В среду вечером сборная Аргентины с Лионелем Месси проведёт в Катаре важный матч против Польши. Не пропустите текстовую трансляцию.