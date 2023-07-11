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​Electronic Arts показала первый трейлер нового симулятора, который пришёл на смену FIFA видео

11 Июля 2023 • 14:59 Комментировать

Компания Electronic Arts показала любителям футбольных симуляторов первый трейлер EA SPORTS FC 24. Эта игра придёт на смену линейке игр FIFA. 

Полный анонс нового симулятора Electronic Arts обещает показать уже совсем скоро – в четверг, 13 июля.

 

Стоит сказать, что ранее компания Electronic Arts разорвала отношения с ФИФА. Таким образом, футбольный симулятор теперь получит новую жизнь.

Отметим, что первый выпуск симулятора FIFA появился на свет в 1993 году. С тех пор игра была очень популярной во всём мире.

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