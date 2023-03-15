​В симуляторе FIFA больше не будет русских комментаторов

В популярном футбольном симуляторе FIFA больше не будет русских комментаторов. Об этом Константин Генич рассказал в новом выпуске программы «КомментСошл».

«Мне написали из EA, что больше не будет озвучки», - слова Генича приводятся в телеграм-канале «Коммент.Шоу».

В последние годы в симуляторах FIFA можно было играть под комментарии Константина Генича и Георгия Черданцева. Ранее в линейнке игр звучали голоса Василия Уткина, Юрия Розанова и Василия Соловьёва.

Следующую версию футбольного симулятора компания EA должна выпустить осенью текущего календарного года.