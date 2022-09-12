​У Бензема – самый высокий рейтинг в FIFA 23

Обнародована информация о футболистах с наиболее высоким рейтингом в новой версии популярного симулятора – FIFA 23. Наиболее высокий показатель – 91. Им могут похвастаться сразу пять футболистов – Карим Бензема, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Кевин де Брёйне и Лионель Месси.

Дальше идут Мохамед Салах, Виргил ван Дейк, Криштиану Роналду, Тибо Куртуа и Мануэль Нойер. Их рейтинг – 90.

Ещё один звёздный форвард «ПСЖ», Неймар, получил 89 баллов.

FIFA 23 выйдет в конце сентября.

Отметим, что Карим Бензема считается главным претендентом на получение «Золотого мяча» в 2022 году. В декабре француз отпразднует свой 35-й день рождения.