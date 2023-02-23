​Умер комментатор Мотсон, который озвучивал симулятор ФИФА

Британские СМИ сообщают о смерти известного комментатора Джона Мостона. Он скончался в возрасте 77 лет.

Джон Мотсон работал в BBC на протяжении 50 лет. Он комментировал матчи десяти чемпионатов мира и десяти чемпионатов Европы. Мотсон в своей карьере провёл более 2000 трансляций.

Свою последнюю трансляцию Джон Мотсон провёл в 2018 году. Тогда он работал на матче между «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвичем».

Футбольные фанаты в России могут помнить голос Джона Мотсона по симуляторам ФИФА. Правда, в последний раз он озвучивал эту игру достаточно давно – это была ФИФА-2005.