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Киберспорт в футболе

​Умер комментатор Мотсон, который озвучивал симулятор ФИФА

23 Февраля 2023 • 16:52 Комментировать

Британские СМИ сообщают о смерти известного комментатора Джона Мостона. Он скончался в возрасте 77 лет.

Джон Мотсон работал в BBC на протяжении 50 лет. Он комментировал матчи десяти чемпионатов мира и десяти чемпионатов Европы. Мотсон в своей карьере провёл более 2000 трансляций.

Свою последнюю трансляцию Джон Мотсон провёл в 2018 году. Тогда он работал на матче между «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвичем».

Футбольные фанаты в России могут помнить голос Джона Мотсона по симуляторам ФИФА. Правда, в последний раз он озвучивал эту игру достаточно давно – это была ФИФА-2005.  

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Евро-Футбол.Ру,
Джон Мотсон
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