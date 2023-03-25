Селюк: «Сборная России превратилась в команду интересов разных людей»

Агент Дмитрий Селюк рассказал, во что по его мнению превратилась современная сборная России.

«Сборная превратилась в команду интересов разных людей. Раньше выступать за сборную было престижно. Попадание в неё было мечтой жизни, ради этого трудились многие годы. Сейчас же подобное полностью отсутствует. Ощущение, что в сборной побывали практически все российские футболисты, которые только могли там быть», — считает Селюк, речь которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, что 23 марта коллектив Валерия Карпина сыграл в ничью против сборной Ирана со счётом 1:1.

Уже завтра, 26 марта, россияне проведут ещё один товарищеский поединок. Соперником станет национальная команда Ирака. Встреча пройдёт в Санкт‑Петербурге и начнётся в 18:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.